Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de önemli temaslar

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile Türkevi’nde bir araya geldi.

'ULUSLARARASI TOPLUM İSRAİL'İ DURDURACAK BİR ÇÖZÜMÜ HAYATA GEÇİRMELİ'

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Lübnan ikili ilişkileri, İsrail’in Lübnan ve Filistin’e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan’ın yanında olduğunu, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in temel insan haklarını hiçe saydığını, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaptığını, bunu durdurmanın ve saldırılar sonucu oluşan insani krizi sona erdirmenin bir insanlık görevi olduğunu belirtti" ifadelerine yer verildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI EL-BURHAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.