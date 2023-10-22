Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle telefonda görüştü... Barış için diplomasi trafiği

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ÇALIŞMALARINI İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, başta İsrail-Filistin ihtilafı, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye’nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini ifade etti.

SÜKÛNET SAĞLANMALI

Erdoğan daha sonra Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile de telefonda görüştü. İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde yaşananlar ile bölgede sükûnetin sağlanması için atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede Erdoğan, tüm devletlerin bir an önce Gazze’de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

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YARALILARIN TEDAVİSİ...

Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile de bir görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde son gelişmeler ve insani konuları ele aldı. Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti. Erdoğan, kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını da ifade etti.

İNSANİ YARDIM ULAŞMALI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze’deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konularının ele alındığı görüşmedeErdoğan, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze’deki insan hakları ihlallerini arttırdığını, İsrail’i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağını, Batı’nın ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.