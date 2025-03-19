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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü... "Netanyahu’ya dur denmeli"

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsrail#Netanyahu
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü... Netanyahu’ya dur denmeli
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, dün liderlerle yaptığı telefon diplomasisinde İsrail’in saldırılarına dur denmesi gerektiğini vurguladı.

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Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmede ayrıca, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırıları da gündeme geldi. Saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de görüştü. Erdoğan görüşmede, iki ülke arasında işbirliğinin artması için gayret göstereceklerini ifade etti. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını da belirtti ve İsrail’in Gazze’ye yönelik ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, ifade etti.

 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#İsrail#Netanyahu

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