DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.