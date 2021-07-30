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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 15:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ile Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

 

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