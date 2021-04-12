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Gündem
Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Fotoğraf çekiminin ardından Erdoğan ve Dibeybe, başbaşa, heyetler arası görüşmeye ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

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