Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Lejyonerler’ kaybedecek

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı”nda yaptığı konuşmada, Türk ürünlerini dünyanın dört bir köşesine ulaştıran, mal ve hizmetler ihracatını artırmak için canla başla çalışan ihracatçılarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi ve özetle şu mesajları verdi: “Dış ticaret dahil ekonominin bütün alanlarında belirlediğimiz hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız ele alınması beklenemez. Globalleşmenin bu kadar yayıldığı, dünyanın devasa bir köye dönüştüğü, insanlığın kaderinin daha önce hiç olmadığı kadar kesiştiği bu dönemde ister menfi ister müspet olsun her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki belirsizliklerin, tıkanıklıkların ve dalga boyu yükselen rekabetin her ülke gibi Türkiye’ye de yansımaları oluyor. Ayrıca biz, küresel gündemi en çok meşgul eden olayların tam merkezinde yer alan bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu gerçek, 2025 yılında da değişmedi.

İSRAİL KATLİAMA DEVAM EDİYOR

2025 yılında Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde zulüm, katliam ve kaos hâkim oldu. Çoluk, çocuk ve kadın 71 binden fazla Filistinli, İsrail’in acımasız saldırıları karşısında şehit düştü. Aynı saldırılarda 172 bin kişi yaralandı, yüzde 90’ı enkaza dönen Gazze’de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Uluslararası sistem, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yine kendisinden beklenenleri yerine getiremedi. Bunun da bedelini maalesef Gazzeli mazlumlar ödedi. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail hükümeti insani yardım girişlerini engellemeye, sivilleri katletmeye, Ortadoğu’dan Afrika’ya uzanan geniş bir alanda istikrarsızlık üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rus-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir.

YÜZÜNÜ ANKARA’YA DÖNEN KAZANIR

Biz ne rol, ne şov yapma peşindeyiz. Çatışmalardan menfaat devşirme gibi bir anlayışımız asla olmadı. Bizim dış politikamızın esası dost kazanmaktır. Kavga ile kaybetmek yerine dostlukla beraber kazanalım istiyoruz. Herkesin hayrına olacak barışın mücadelesini veriyoruz. 2026 senesinde bu yöndeki gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Türkiye’yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kaldı. Türkiye’siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye’nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye’yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Yüzünü Ankara’ya dönenler kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler, emperyalistlere lejyoner yazılanlarsa kaybedecektir.”

CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU

“Tüm karalama kampanyalarına rağmen büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2025’te Türk ekonomisinin direnci sınanmış ve ekonomimiz çok başarılı bir sınav vermiştir. Yılın 3. çeyreğinde yüzde 3.7 oranında büyüme kaydeden ekonomimiz, tam 21 çeyrektir kesintisiz büyüyor. 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık. Aralıkta 26.4 milyar dolarla aylık bazda ihracat rekoruna imza attık. Önceki yıla kıyasla yüzde 4.5 artan mal ihracatımız toplam 273.4 milyara dolara ulaştı. 2025’te Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik. Mal ve hizmet ihracatımızın 396.5 milyar dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. 2002’de yüzde 50 civarında olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında yüzde 74.8 oldu.”

2026 HEDEFİ: 410 MİLYAR $

“2026 yılı için hedefimiz 282 milyar doları mal ihracatı, 128 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 410 milyar dolar ihracattır. Allah’a hamdolsun geçen seneki hedefimizin üstüne çıkmayı başardık. İnşallah 2026 yılı hedefimizi de aşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda tüm gücümüzle çalışacağımızı da çok iyi biliyorum. Biz büyük bir ülke ve milletiz.”

TEŞEKKÜR VE TEBRİK

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’na (DEİK) toplantı için teşekkür eden Erdoğan, son 23 yıldır ihracatı çabalarıyla bir başarı hikâyesine dönüştüren özel sektör ve kamu kurumlarını tebrik etti.