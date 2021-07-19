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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.07.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşada Alparslan Türkeşin doğduğu müze eve ziyarette bulundu

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

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