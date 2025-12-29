×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ve Nijer Cumhurbaşkanı ile görüştü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 19:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri, Gazze’de kalıcı ateşkesi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ve Kuveyt’in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland’ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

NİJER CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

