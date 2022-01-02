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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya müsaade etmeyiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti Teşkilat Akademisi#Hatem Teyze
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi tükenmişlik yaşayan muhalefetin toplumumuzu kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar siyaset sahnesinden silinip giderken, AK Parti’nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın Sancaktepe’de düzenlediği Teşkilat Akademisi’ne gönderdiği video mesajında özetle şunları söyledi: “Siyasi tükenmişlik yaşayan, yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzu kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Seçkinlerin, vesayetçilerin, çalışmadan, üretmeden, hiçbir riske girmeden kazanmaya alışmış tufeylilerin ülkesinden, milletin ve milli iradenin egemen olduğu bir Türkiye’ye kavuştuk.

Sırtını millet dışındaki güç odaklarına dayayanlar, siyaset sahnesinden silinip giderken AK Parti’nin yıllardır maruz kaldığı onca saldırıya. oyuna, ihanete rağmen dimdik ayakta kalmasının sırrı da işte budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya müsaade etmeyiz

YÜZÜMÜZÜ MİLLETİMİZE DÖNECEĞİZ

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Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzü yine millete dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden mesajlarımızı 84 milyonun tamamına ulaştırmaya çalışacağız. Sabırla, dirençle, sağduyuyla tahriklere kapılmadan, kavgaya, gürültüye prim vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

YILIN İLK ZİYARETİ HATEM TEYZE’YE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2022’nin ilk ziyaretini, AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’a yaptı. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kurt’un evine giden Erdoğan kete yiyip çay içti. Cumhurbaşkanı’nın ikinci durağı ise Gümüşdere Mahallesi’ndeki bir kahvehane oldu. Erdoğan vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya müsaade etmeyiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti Teşkilat Akademisi#Hatem Teyze

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