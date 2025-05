Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşma değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu’nda katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “28 Şubat’ın atmosferinin devam ettiği günlerde MÜSİAD’ın dayanışmasının kalbimde hep müstesna yeri oldu. MÜSİAD her zaman adaletten, hukuktan yana güçlü duruş sergiledi. MÜSİAD hak ve özgürlüklerle birlikte her alanda destan yazdı. Bazılarına öz bazılarına üvey evlat muamelesi yapıldığı dönemde Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 1990’dan bugüne Türk ekonomisinin büyümesine, istihdamın, büyümenin artmasına, Türkiye’nin cazibe merkezi olarak öne çıkmasına katkılarda bulundunuz. Kazanırken çalışanlarınızdan başlayarak millete kazandırmayı, kanaatle ticaret yapmayı hiçbir zaman ihmal etmediniz. Türkiye’nin demokraside, diplomaside, savunmada ve birçok alanda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir. 2002 öncesine göre çok daha güçlü Türkiye varsa bunda MÜSİAD’ın mücadelesinin önemli payı var. Demokrasimizi hedef alan saldırıların boşa çıkarılmasında MÜSİAD’ın desteği yadsınamaz. MÜSİAD’a Türkiye ekonomisine katkıları için şükranlarımı sunuyorum.

Haberin Devamı

NİCE BADİRELER ATLATTIK

Nice engelin, badirenin üstesinden geldik. Bundan sonra da her oyunu bozup engelleri aşacağız. 35 yıldır sizinle yol yürümekten kıvanç duydum. MÜSİAD’ın milletimiz, demokrasimiz için yürüttüğü mücadelesine her zaman destek olduk. Dünyamız sancılı olduğu kadar değişimlerin yaşandığı kritik süreçlerden geçiyor. Koronavirüsü 3 yıl önce geride bıraktık, etkileri ise halen devam ediyor. Enflasyondaki direnç hâlâ kırılamadı. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen restleşmelerle artan gerilimin devam edeceği anlaşılıyor. Geniş yelpazede riskler ve tehditler giderek artıyor. Küresel ekonomi fırtınalı denizde ilerlemeye çalışıyor.

Haberin Devamı

Önceki dönem MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (sağda) ve MÜSİAD Genel Başkanı seçilen Burhan Özdemir (solda), Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.

ENFLASYON DÜŞÜYOR

Taşların yerine oturması biraz daha vakit alacak. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi limana güvenle ulaştıracak plana, projeye ve iradeye sahibiz. Her gün yenisi patlak veren krizlere rağmen soğukkanlı ve sabırlı yol alıyoruz. Artısını eksisini hesap ederek kararlarımızı uyguluyoruz. Reform programı ile ekonomimizi güçlendirdik. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşı hayat pahalılığından kurtarmak. Son 2 yılda ciddi mesafe kat ettik. 11 aydır enflasyon kesintisiz düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık. Depremin yaralarını hızla sararken geçen yıl başlattığımız harcama disiplini ve tasarruf tedbirlerini bu yıl da sürdürüyoruz. Kayıt dışılıkla mücadelemiz de devam ediyor. Hesabını kitabını doğru tutanı korumaktır devletin görevi. Kayıt dışılığa göz yummak, işini doğru yapan kardeşlerimizin hakkını yedirmektir. Dış dengede de tablo olumlu.

Haberin Devamı

BAŞARILI SINAV VERDİK

Kısa süreli dalgalanmaların önüne geçen, kapsayıcı büyüme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Son 1 buçuk aydır ortaya çıkan dalgalanmalara karşı başarılı sınav verdik. Malum çevrelerin operasyonu ellerinde patladı. Bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Hiçbir kesimi yalnız bırakmıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerde her 10 finansman giderinin 7 lirasını biz ödüyoruz. Yüksek teknolojide atılım için yeni program başlattık. 2030’a kadar 30 milyar dolarlık destek vereceğiz. İhracat sadece döviz geliri değildir, üretimdir, istihdamdır, refahtır. Yazılım üreten de turizmde hizmet sunan da arkasında devletin desteğini hissediyor. Yılın ilk 4 ayında 15.7 milyar dolar desteği kullandırdık. Kim üretmek istiyorsa, yatırım yapıyorsa biz onun yanında olacağız.”

Haberin Devamı

PAPA’YA TEBRİK MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan mektubunda, “Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum. Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

Haberin Devamı

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ: CHP’DE KANTARIN TOPUZU KAÇTI

Muhalefette değişim görmeyi umdukça her seferinde hayal kırıklığına uğruyoruz. Genel başkanlar değişse de bu zihniyette zerre düzelme olmuyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanı kendi ülkesini yabancı medyaya şikâyet ediyor. İktidarı yıpratayım derken Türkiye’ye zarar veriyor, boykot çağrısı ile yerli ve milli markalara zarar veriyor. İhracatçılarımıza, istihdam sağlayan sanayicimize zarar veriyor. Adı yolsuzlukla, sahtecilikle anılan bir avuç muhterisi memnun etmek için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor.

EKONOMİK TETİKÇİLİK

Bu ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Bizim CHP’lilerin birbirini jurnallemesi bizi ilgilendirmez ama kendi ülkelerini jurnallemesini görmezden gelmeyiz. Kimse üreticilerimize zarar verme peşinde koşamaz. Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı. Sivil siyaseti zehirli söylemlerle etkilemek kabul edilemez. Türkiye bu toksik siyaset dilini 1960 öncesinden iyi bilir. 28 Şubat döneminden, 12 Eylül’den iyi bilir, Gezi kalkışmasından iyi bilir.

SORUMLULUĞA DAVET

CHP’nin süratle normalleşmesi şart. Vesayet prangalarını kırmaları gerekiyor. Ülkenin gerçek gündemine dönmeleri gerekiyor. Sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. İç cepheyi güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bölgemizde ve dünyada tansiyon bu kadar yükselmişken yangına körükle gitme yanlışından dönülmesini diliyoruz.