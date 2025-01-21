Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'ya rozet taktı

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 2 Ocak'ta partisinden istifa etmişti. Zorlu AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi’nde Zorlu'ya rozetini taktı.

KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2. asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar gündüz oturmadan gece uyumadan, bu yolda bu mukaddes yolculukta kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."