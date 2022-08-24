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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı! Gündem 2023 seçimleri

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı Gündem 2023 seçimleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde bazı kurmaylarını olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ile Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bazı milletvekilleri katıldı.

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 Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece ‘gündem belirtmeden’ kurmaylarını toplantıya çağırdı. Bunun üzerine, bazı genel başkan yardımcılarının seçim bölgelerinden Ankara’ya geldiği öğrenildi. İki saatten fazla süren toplantının ana gündem maddeleri seçim ve anayasa oldu. Erdoğan’ın, seçim çalışmaları konusunda kurmaylarıyla değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Bunların yanı sıra, toplantıda seçimlerin anayasa boyutuyla ilgili istişarelerin yapıldığı aktarıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Toplantı

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