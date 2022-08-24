Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı! Gündem 2023 seçimleri

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Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece ‘gündem belirtmeden’ kurmaylarını toplantıya çağırdı. Bunun üzerine, bazı genel başkan yardımcılarının seçim bölgelerinden Ankara’ya geldiği öğrenildi. İki saatten fazla süren toplantının ana gündem maddeleri seçim ve anayasa oldu. Erdoğan’ın, seçim çalışmaları konusunda kurmaylarıyla değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Bunların yanı sıra, toplantıda seçimlerin anayasa boyutuyla ilgili istişarelerin yapıldığı aktarıldı.



