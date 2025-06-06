Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris Okluk Millet Camii’nde kıldı

Haberin Devamı

Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde kıldığı Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Haberin Devamı

Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.

Bayramımız mübarek olsun.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram paylaşımı Haberi görüntüle