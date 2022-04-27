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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'e uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyeceğiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kur'an-I Kerim#Aya Sofya-I Kebir Camii
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuran-ı Kerime uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finalinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuran-ı Kerim'e uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyeceğiz." dedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Geçmişte bu aziz milletle Kuran'ın irtibatını kesmek için her yol denendi. Tek parti devrinden 28 Şubat'a kadar milletimizle hesaplaşmak isteyenlerin ilk göz diktiği yerlerden biri Kuran öğretilen yerler olmuştur.

Aya Sofya-ı Kebir Camii'ni de aslına rücu ettirerek milletimiz üzerine oynanan kirli oyunu tümüyle bozduk. Bununla kalmadık caminin müzeye çevrilmesinin ardından yıktırılan Fatih yadigârı medreseyi de yeniden ihya ederek vakıf üniversitemizin hizmetine verdik.

Kuran-ı Kerim'e uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyeceğiz.

Hamd olsun ülkemizde Kuran eğitimine her seviyede ulaşmak mümkündür. Çocukluktan erişkinliğe kadar her yaş grubunda dileyen herekse Kuran-ı Kerim'i öğretecek altyapıya sahibiz. Ayrıca çok kısa süre önce kurduğumuz Diyanet Akademisi'yle tüm bu süreci çok daha nitelikli hale getiriyoruz.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kur'an-I Kerim#Aya Sofya-I Kebir Camii

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