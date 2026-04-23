×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çocuklarla bir araya geldi: Beştepe'de duygusal anlar...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar şiir okurken Beştepe'de duygusal anlar yaşandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

GÜLSU'NUN AĞABEYİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okuduğu şiirle milyonlarca izlenen minik Gülsu'nun ağabeyi, kabul sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gülsu'nun şiir okuduğu anların videosu açıldığı sırada ağlayan Gülsu'nun ağabeyine Cumhurbaşkanı Erdoğan sarıldı. 

Çocukların okudukları şiir sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara seslendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Haberin Devamı

Sevgili çocuklar sizler sevgiyle selamlıyorum. Siz evlatlarımız milletin evinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Külliyemize hoş geldiniz. Her birinizin gözlerinizden öpüyor, çocuk bayramınızı yürekten kutluyorum. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta bizi üzen 2 olay yaşadık. Saldırılara kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifalar diliyorum.

23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yürüten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum. 

Yeter ki kendinize güvenin. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan vazgeçmeyin. Gerisi biraz sabır ve zaman meselesidir. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmek için yapıyoruz. 

Hepinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize öğretmenlerinize buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı ömürler diliyorum.

Konuşmanın ardından küçük Bengü, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yazılan kitabı okuyacağını söyleyerek kabul etti:

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!