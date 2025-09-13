×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulosu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti.

 Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Giannopoulos, kabul sonunda hediyeleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulosu kabul etti

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği Theofilos Giannopoulos'u kabulünde, İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabule ilişkin açıklama yapıldı.

İSRAİL’İN SALDIRGANLIĞI VE AĞIRLAŞAN İNSANİ DURUM ELE ALINDI

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Teofilos'u İstanbul’da kabul etti. Kabulde İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiğini" belirttiği aktarılan açıklamada, Erdoğan'a kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da eşlik ettiği de kaydedildi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Giannopoulosu kabul etti

 

