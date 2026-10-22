Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı'nı karşıladı

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Carney'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Carney'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando, iki ülkenin​​​​​​​ milli marşlarını çaldı.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Carney, merdivenlerde Türk ve Kanada bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Carney, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

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Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Ottava Büyükelçisi Can Dizdar ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

ERDOĞAN, ÖMÜRALİYEV'İ DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i de kabul etti.

TDT HAKKINDA

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk dili konuşan ülkeler arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş uluslararası bir teşkilattır. Temelleri 2009 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması'yla atılmış, 2021 yılında Türk Konseyi olan adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir. Özbekistan'ın 2019'da katılmasıyla birlikte teşkilatın tam üye sayısı beşe yükselmiştir.

Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülkeler arasında yer alırken Ekonomik İşbirliği Teşkilatı da gözlemci statüsüne sahiptir. Merkezi İstanbul'da bulunan TDT; ticaretin artırılması, yatırımların desteklenmesi, enerji ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi, özellikle Çin ile Avrupa arasındaki Orta Koridor'un güçlendirilmesi, ortak tarih ve kültürel mirasın korunması, eğitim ve bilim alanlarında iş birliği ile diplomatik koordinasyon gibi hedefler doğrultusunda faaliyet gösterir. Teşkilatın çalışmalarını TÜRKSOY, TÜRKPA, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı ve Türk Yatırım Fonu gibi kurum ve mekanizmalar destekler. Üye ülkeler; Türkiye'nin üretim ve lojistik kapasitesi, Azerbaycan'ın Kafkasya ve enerji bağlantıları, Kazakistan'ın doğal kaynakları, Özbekistan'ın nüfusu ve üretim potansiyeli gibi farklı avantajlarıyla birbirlerini tamamlayabilecek konumdadır. Bununla birlikte TDT, Avrupa Birliği gibi bütünleşmiş bir ekonomik birlik veya NATO gibi kolektif savunma yükümlülükleri bulunan bir askerî ittifak değildir; üyeler bağımsız devletler olarak kendi dış politika ve güvenlik kararlarını alır. Ayrıca Tatarlar, Uygurlar, Gagavuzlar ve Saha Türkleri gibi halklar daha geniş Türk dünyasının parçası olsalar da yaşadıkları bölgeler bağımsız üye devletler olmadığı için TDT'nin doğrudan üyeleri değildir. Teşkilatın uzun vadeli önemi, Türk devletleri arasındaki ticaretin, ulaşımın, yatırımların ve siyasi koordinasyonun ne ölçüde geliştirilebileceğine bağlıdır; gelecekte daha güçlü bir iş birliği yapısına dönüşmesi mümkün olsa da ortak bir devlet veya federasyon kurulmasına yönelik kesinleşmiş bir plan bulunmamaktadır.

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