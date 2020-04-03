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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 22:48,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde hayatı normale döndürmek, 83 milyon olarak bizim elimizde. Kovid-19'a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda yeni tedbirlere ilişkin başlıkların sıralandığı bir tabloya da yer verdi. Tabloda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, KORONA yaz, 8119'a gönder. 10 TL bağışta bulun." mesajı da yer aldı.

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