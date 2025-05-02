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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi ziyaret edecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#TEKNOFEST
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek; görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#TEKNOFEST

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