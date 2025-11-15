×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCnin kuruluşunun 42. yılını kutladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 14:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının 42. yıl dönümünü içtenlikle tebrik ediyor, bu müstesna günde Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz."

