Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de: 2 devletli çözüm ortak vizyonumuz

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrısımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. KKTC’nin her karışı şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur.

- KILIK KIYAFETTEN KUTUPLAŞTIRMA ÇABASI: KKTC’nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, artan huzurunu, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren yatırımcılara gözdağı vermekten Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin arasında nifak duvarları örmeye kadar tüm tuşlara birden basıyorlar. Hayat tarzı, kılık kıyafet üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz oyunun farkındadır.

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- ADIMIZ FARKLI OLSA DA SOYADIMIZ KKTC: Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir. Ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.

- FATURAYI KIBRIS TÜRKÜNE ÖDETEMEZLER: Fitneciler, bozguncular kaybedecek, KKTC ilelebet payidar olacaktır. Kıbrıs Türkü’nün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça, adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzu bahis dahi olamaz. Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkü’nü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bedelini, şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türkü’ne ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetini, kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca göstermiştir. Rum Yönetimi’nin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. İki devletli çözüm, KKTC ve Türkiye’nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyoruz.”

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TEKNOFEST BİR DÜNYA MARKASI

TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST’in on birincisini Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyoruz. Dron Şampiyonası’ndan uçan araba simülasyon yarışmasına, sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine, robotik ve yazılımlardan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor.

- ‘DİPLOMA SAHTEKÂRLIĞI’: Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden diploma sahtekârlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekrar üreyemeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Halı sahalar, kapalı spor salonları, çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz.

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- KIBRIS’A ELEKTRİK GETİRECEĞİZ: E-Devlet projelerimiz devam ediyor. Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a denizin altından suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz. Tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST’ten rahatsız olması doğaldır.

- BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN MARJİNALLER: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün hoşgörünün, barışın merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu, aynen Türkiye’de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu.

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KIZIELMA’YA SIĞINDILAR

KKTC’de dün hava zaman zaman yağışlıydı. TEKNOFEST ziyaretçileri de sağanağa yakalanınca, Kızılelma’nın kanatları altına sığındı.

KKTC’NİN YENİ SEMBOLÜ

- KKTC’de İngiliz sömürge döneminden kalma cumhurbaşkanlığı, sigara fabrikasından çevrilen meclis binası devri sona erdi. 639 bin 475 metrekare alana inşa edilen yerleşkede, 600 kişilik 2 konferans salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve kafeterya, Meclis binasında ise 157 kişilik Genel Kurul Salonu, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve toplantı salonları ile 52 milletvekili odası bulunuyor.

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SINIRDA RUMLAR’I KARŞILIYOR

Yerleşke başkent Lefkoşa’nın Kıbrıs Rum yönetimi ile araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nın bulunduğu alanda yer alıyor. Rum yönetiminden gelenler, Türk sınır kapısını geçer geçmez KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binası ile karşılaşacak. Beşparmak Dağları’na kazılı, geceleri ışıklandırılan KKTC bayrağı Lefkoşa Rum yönetiminin her köşesinden görülüyor. Yeni yerleşke de sınırdan geçer geçmez Rumlar’ın göreceği KKTC’nin simgesi olacak.

TEKNOFEST’E 3. GÜNDE DE YOĞUN İLGİ KKTC’NİN AYAKLARI YERE BASMIYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda yapılan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. ‘Ayakları yere basmayan festival’ sloganıyla gerçekleşen etkinlikte Türk Yıldızları ekibi ve ATAK helikopterler gösteri uçuşu yaptı. Gösteriler, bilimsel etkinlikler ve sergilenen teknolojiler özellikle çocukları mest etti.

SELÇUK BAYRAKTAR: DIŞA BAĞIMLILIK YÜZDE 20’YE DÜŞTÜ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile TEKNOFEST KKTC’de bulunan stantları gezdi. TEKNOFEST’in büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını belirten Bayraktar, özetle şunları söyledi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bizim vatan toprağımız. Elbette doğal uzantısı olarak burada da düzenlenmiş oldu.

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Muhteşem bir coşkuyla devam ediyor. Türkiye, savunma sanayinde bütün dünyanın kabul edeceği şekilde dünyaya damgasını vurmuş eserleri geliştiriyor. Yüzde 80’lerdeki savunmada yurtdışı bağımlılığımız yüzde 20’lere düştü. Avrupa halen yüzde 80 oranında yurtdışına bağımlı. Teknolojinin sivil alanları da saracak şekilde gelişmesini hedefliyoruz.”