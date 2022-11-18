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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonla görüştü

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#ERDOĞAN#Ersin Tatar#Telefon Görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonla görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 20:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC’nin kuruluşunun 39’uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC’nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

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#ERDOĞAN#Ersin Tatar#Telefon Görüşmesi

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