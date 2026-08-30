Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.