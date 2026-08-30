Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.
Son dakika... KKTC açıklarında yolcu gemisi battı: Can kayıpları var
Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bildirildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Öte yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi.