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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#Tufan Erhürman
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.

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Son dakika... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bildirildi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı. Öte yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili yürüttükleri soruşturmada, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KKTC#Tufan Erhürman

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