Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.