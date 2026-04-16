×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 18:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-KKTC ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran’daki savaş bahanesiyle bazı Avrupa ülkelerinden Ada'ya gönderilen askeri unsurların kalıcı olmaması gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SOMALİ CUMHURBAŞKANI MAHMUD İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini takdim eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!