Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kısa bir hatırlatma...' deyip paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.







Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020