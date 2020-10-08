MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan 'Kısa bir hatırlatma...' deyip paylaştı!
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kısa bir hatırlatma...' deyip paylaştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 08.10.2020 - 22:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kısa bir hatırlatma...' deyip paylaştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' iddiasına sosyal medya hesabından 'Kısa bir hatırlatma...' diyerek bir video ile cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle