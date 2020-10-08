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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kısa bir hatırlatma...' deyip paylaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' iddiasına sosyal medya hesabından 'Kısa bir hatırlatma...' diyerek bir video ile cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020
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