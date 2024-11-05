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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da! ''İsrail küresel sistemi tehdit ediyor'

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırgızistan#Resmi Tören
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 08:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı. Daha sonra Yüksey Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırgızistan'la ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkacak, güvenlik ilişkilerimiz gelişecek' dedi. Ayrıca Erdoğan, "İsrail'e yönelik uluslararası baskı artmalı, küresel sistemi tehdit ediyorlar' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı. Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistanda İsrail küresel sistemi tehdit ediyor

Daha sonra Yüksey Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı kapsamlı ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Görüşmemizde ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkeler başında geliyoruz.

TİKA, binin üzerindeki projeyi hayata geçirdi. Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastaneleri bu projededir. Hastaneye ismimin verilmesi beni onurlandırmıştır. FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemizin süreceğine inanıyorum. Eğitim iş birliği müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girmesinden memnunum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistanda İsrail küresel sistemi tehdit ediyor


"İSRAİL ULUSLARARASI SİSTEMİ TEHDİT EDİYOR"

İsrail'in şimdi de Lübnan'a saldırıları, uluslararası sistemi tehdit ediyor. Türk devletleri Zirvesi'nde acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk. Filistin meselesinin çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz önemlidir. İsrail'e baskının artırılması için BM dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın desteği için teşekkür ederim.

KKTC'nin gözlemci üye olarak katılmasına destek vereceğiniz için yürekten teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistanda İsrail küresel sistemi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te Ürkün Anıtı’na çelenk bıraktı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırgızistan#Resmi Tören

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