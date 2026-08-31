Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un davetine icabetle, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’ne katılmak üzere Bişkek’e hareket etti.

Ankara Havalimanı'ndan yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ve diğer yetkililer eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek ziyaret çerçevesinde yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.