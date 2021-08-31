Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 31, 2021
Kırgızistan’ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/kNc4jdY68U