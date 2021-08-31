Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.



Kırgızistan’ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/kNc4jdY68U — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 31, 2021

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