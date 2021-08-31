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Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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