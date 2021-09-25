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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Bu kararları sadece biz veririz

#Recep Tayyip Erdoğan#ABD#S-400

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda "Türkiye daha fazla S-400 sistemi satın alacak mı?" sorusuna “evet” yanıtını verdi. Erdoğan, "Gelecekte ne tür savunma sistemleri aldığımıza, hangi ülkeden, hangi seviyeden aldığımıza kimse müdahale edemeyecek. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz." ifadelerini kullandı. F-35'lere ilişkin de konuşan Erdoğan, Türkiye'nin parasını ödediği uçakların teslim edilmediğini hatırlattı, ABD yönetimini eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Görüşmeleri için gittiği New York'ta CBS News ile özel bir röportaj gerçekleştirmişti. CBS News televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı röportajın bir kısmını daha yayınladı.

CBS Erdoğan'ın S-400 alımları ile ilgili açıklamalarını "ABD'ye meydan okuyor" olarak değerlendirdi:

"NATO ittifakının güvenliğini riske attığına dair tekrarlanan uyarılara rağmen, ABD'ye meydan okuyarak kararlılıklarına vurgu yaptı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi."

CBS News Dışişleri Baş Muhabiri Margaret’in "Türkiye daha fazla S-400 sistemi satın alacak mı?" sorusuna Erdoğan, “evet” yanıtını verdi.

ABD bu sorunun cevabını versin

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"HANGİ ÜLKEDEN NE ALACAĞIMIZA BİZ KARAR VERİRİZ"

Erdoğan, "Gelecekte ne tür savunma sistemleri aldığımıza, hangi ülkeden, hangi seviyeden aldığımıza kimse müdahale edemeyecek. Buna kimse karışamaz. Bu kararları sadece biz veririz." dedi. Erdoğan, F-35'lere ilişkin de konuştu ve Türkiye'nin parasını ödediği uçakların teslim edilmediğini hatırlattı, ABD yönetimini eleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS'e verdiği röportajın tamamı yarın yayımlanacak.

ABD'NİN S-400 TEPKİSİ

Türkiye daha önce NATO üyesi olarak üretimlerinde de yer aldığı F-35 jetleri satın almıştı.

Hem Trump hem de Biden yönetimleri, Rus S-400 sisteminin bulunduğu bir ülkede F-35 jetlerinin uçmasının bir tehlike oluşturduğunu savunmuştu.

ABD hükümeti, S-400'ün F-35'ler hakkında ayrıntılı bilgi toplayacağını ve muhtemelen gizli bilgilerin ele geçirilmesiyle avantajlı konumunu kaybetmesine neden olacağını belirtmişti.

Ancak Türkiye'nin S-400 alımına misilleme olarak Trump yönetimi, F-35'lerin teslimatını durdurarak Türkiye'yi programdan çıkardı ve Türk savunma yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

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#Recep Tayyip Erdoğan#ABD#S-400