Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdi: Aynaya bak kendinde ara

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Erdoğan konuşmasında, özetle şu mesajları verdi:

FETÖ’DEN ARINDI

“Türkiye’nin yakın dönemde yaşadığı en büyük felaketlerden birinin müsebbibi FETÖ ihanet çetesinin en çok zarar verdiği Emniyet teşkilatıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek, teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık. 18 bin 398 komiser yardımcımız, 116 bin 269 polis memurumuz ve 28 bin 742 bekçimizle emniyet teşkilatımızı daha da güçlendirdik.

İNSAFSIZLIKTIR

Asıl üzerinden yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin uyuşturucu ve terör gibi belalara karşı korunmasıdır. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi, iktidarımızı cari açığımızı özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu yarın (bugün) söyleyeceğim. İktidarımızın uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şeyi olmadığı gibi o tür kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütme gibi bir derdi yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler.

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BARONLARA HİZMET

CHP Genel Başkanının güvenlik güçlerimize dün attığı bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum. Şu anda siz kalkıp da uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette iftirada bulunamazsınız. Böyle bir teşkilatı siz nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır. Yarın (bugün) bu konuşmamı çok daha farklı şekilde grup konuşmamda yapacağım. Bu hazmedilir bir şey değil. Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor başarıya sahibiz. Bu hakikatlere rağmen hem güvenlik güçlerimizi hem ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını onun atadığı İçişleri Bakanını izam ederek kendine siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir. Milletimizin irfanına havale ettiğimiz bu tür iftiralara aldırmadan gençlerimizi korumak için elimizden gelen imkanları kullanmaya devam edeceğim. Bu tür saldırılar

karşısında susmak da dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan olmayacağız.”

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TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ

“Dijital terör, insanımızın huzuru ve devletimizin güvenliğini hedef alıyor. Terörün hedefi açısından Kızılay’da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yok. Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin yürüttüğümüz mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim. Devletimizin güvenliği noktasında gereken her adımı atmakta tereddüt etmeyeceğiz.”