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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kıbrıs Barış Harekâtı#Kıbrıs Türk Halkı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 12:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye’nin her zaman yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Kıbrıs Barış Harekâtı#Kıbrıs Türk Halkı

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