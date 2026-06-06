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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kerkük Valisi Ağayı#Dolmabahçe Çalışma Ofisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi Ağayı kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 18:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Kerkük'teki son gelişmelerle Irak'taki Türkmenlerin durumu değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerkük'te barış, refah ve huzurun devamının Irak'ın geleceği için büyük önem taşıdığını, bu kapsamda Türkiye'nin desteğinin güçlü bir şekilde süreceğini, yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen valinin Kerkük'te görev yapmasının önemli olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanlığını da yürüten Vali Ağa, Kerkük'e destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkmen toplumunun teşekkürlerini iletirken, bu yeni dönemin Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da eşlik etti.

  

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kerkük Valisi Ağayı#Dolmabahçe Çalışma Ofisi

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