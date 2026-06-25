Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kerbela’nın acısı hala yüreğimizde

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Kerbela’nın acısı hala yüreğimizde. Kederi 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan "Ehlibeyt sevdalısı aziz kardeşlerim sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ehlibeyt sevdalısı aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mah-ı Muharrem'in bu manevi ikliminde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Davetimize icabet ederek soframızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında, Ehlibeyt'e ve temsil ettiği değerlere muhabbetle bağlı tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Haberin Devamı

Hicri senemizin ilk ayı, Peygamber Efendimiz'in (Aleyhissalâtü Vesselâm) "Allah'ın ayı" olarak zikrettiği Mah-ı Muharrem'i tebrik ediyorum. Muharrem ayının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların, yaptığınız hayır ve hasenatın Hak katında kabul ve karin olmasını temenni ediyorum.

Hayat ve hidayet pusulamız Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü mesajını beşeriyete müjdeleyen Peygamber Efendimiz'e salat, onun Ehlibeyt'ine ve cümle muhibbânına selam olsun diyorum.

"KERBELA'NIN ACISINI YÜREĞİMİZDE HALA TAŞIYORUZ"

Müslümanlar olarak yarın inşallah Aşure Günü'nü idrak edeceğiz. Şehadetlerinin 1387. sene-i devriyesinde Serdar-ı Şehidan, Şah-ı Kerbela Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve 70'i aşkın yol arkadaşını rahmetle, hürmetle yad ediyorum.

Haberin Devamı

Kerbela'nın acısını yüreğimizde hala taşıyoruz. Kerbela'nın hüznünü, burukluğunu, gam ve melalini kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanı'nın "Benim dünyadaki çiçeğim" diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimiz'in ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır o günkü gibi yaşıyoruz.

"EHLİBEYT'E DUYULAN HÜRMET VE BAĞLILIK BU MİLLETİN ÖZÜDÜR, MAYASIDIR"

Sevgili canlar, Hicri 61 yılının 10 Muharrem gününde bedenler bir bir toprağa düşse de hak ve hakikat yere düşmemiştir. Çadırlar ateşe verilse de Ehlibeyt muhabbetinin çerağı hiç ama hiç sönmemiştir. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz: Ehlibeyt'e duyulan hürmet ve bağlılık bu milletin özüdür, mayasıdır.

Haberin Devamı

Anadolu'nun her karışı Ehlibeyt sevdasıyla, bu aşkla canlanmıştır. Muhabet bağımızın her gülü, Peygamber Efendimiz'in bizlere emaneti olan Ehlibeyt sevgisiyle açmış; bu güller, medeniyet coğrafyamızın tamamına nebevi bir rayiha yaymıştır.

"PEYGAMBERİMİZİN TAVSİYESİ, KURTULUŞ REÇETEMİZDİR"

Burada şunu da önemle vurgulamak isterim: Rabbimizin "Ey müminler! Hepiniz birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin" emri, nifak girişimlerine karşı en güçlü kalkanımızdır. "Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir" buyuran Peygamberimizin tavsiyesi, kurtuluş reçetemizdir.

Haberin Devamı

Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısı, millet olarak ebedi kardeşliğimizin mayasıdır. Bunlara ne kadar sıkı tutunursak, Allah'ın izniyle o derece huzurlu oluruz; fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam ederiz.

"BİLHASSA ALEVİ CANLARIMIZI ASLA İHMAL ETMEDİK"

Sevgili canlar, aziz kardeşlerim; milletimizin teveccühüyle Türkiye'yi yönetme vazifesini devraldığımız ilk günden itibaren bu ülkenin her vatandaşına aynı hissiyatla yaklaştık. İnancından, mezhebinden, meşrebinden, dünya görüşünden ötürü kimseye farklı bir muamelede bulunmadık.

Herkese Yunusça nazar kıldık. Bilhassa Alevi canlarımızı asla ihmal etmedik. Her türlü sorunlarıyla çok yakından ilgilendik. 2022'de ihdas ettiğimiz Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile cemevlerimizdeki hizmetlerin kurumsal bir zeminde, etkin ve verimli bir surette yürütülmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.

Haberin Devamı

"1133 CEMEVİNİN AYDINLATMA GİDERİ BAŞKANLIĞIMIZCA KARŞILANIYOR"

Bugün itibarıyla ülkemizin dört bir yanındaki 1133 cemevinin aydınlatma gideri başkanlığımızca karşılanıyor. Son 3 yılda 533 cemevinin bakım ve onarım işleri ile tefrişat alımlarına 800 milyon lira tutarında önemli bir destek verdik.

2026 Mart ayı itibarıyla 311 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat talebini işleme aldık; yıl sonuna kadar 500 cemevimize hizmetleri sunacağız. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizdeki 113 cemevinin yine bu kalemler dahilindeki ihtiyaçlarını devlet olarak karşıladık. 7 ilimizdeki yıkılan veya ağır hasar gören 13 cemevimizin inşa ve ihya çalışmaları ise devam ediyor. Bunlar da inşallah çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmış olacak.

Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı, siz kıymetli canlarımızla hemhal ve hemdert olmayı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Şu samimi muhabbetimiz, şu arı duru kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum.

Bu düşüncelerle Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerimizi bir kez daha kemal-i edeple anıyorum. Mah-ı Muharrem oruçlarımızın birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Soframızı teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.