Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da... Türk Devletleri Zirvesi başladı

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‘Türk Devri’ temasıyla Astana’da düzenlenen zirveye katılmak üzere dün sabah saatlerinde Ankara’dan Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.





ALİYEV’LE GÖRÜŞECEK

Havalimanında Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov’un karşıladığı Erdoğan dün resmi temaslar kapsamında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları bugünkü oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.