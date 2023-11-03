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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da... Türk Devletleri Zirvesi başladı

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Türk Devletleri Teşkilatı#Kazakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da... Türk Devletleri Zirvesi başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

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‘Türk Devri’ temasıyla Astana’da düzenlenen zirveye katılmak üzere dün sabah saatlerinde Ankara’dan Kazakistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da... Türk Devletleri Zirvesi başladı


ALİYEV’LE GÖRÜŞECEK

Havalimanında Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov’un karşıladığı Erdoğan dün resmi temaslar kapsamında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. Bugün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan’dan Kazakistan’a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları bugünkü oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

 

 

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#Erdoğan#Türk Devletleri Teşkilatı#Kazakistan

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