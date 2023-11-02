Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2-3 Kasım'da 'Türk Devri' temasıyla Astana'da düzenlenecek zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan özel uçak 'TC-TUR' ile Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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İRANLI BAKANI KABUL ETTİ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Beştepe’de kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

LİBYA’DAN KONUK

Erdoğan dün, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Muhammed Tekale’yi de kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi’nin çocuklarıyla tek tek selamlaştı.

BÜYÜKELÇİLERDEN GÜVEN MEKTUBU

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını sunan Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen’i kabul etti. Erdoğan kabulde elçilerin çocuklarına da yakın ilgi gösterdi. Beştepe’deki güven mektubu takdimin ardından büyükelçiler ve aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.