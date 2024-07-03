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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'a gitti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Astana#Kazakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistana gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 24. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere saat 10.15'te Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Astana'ya gitti.

Zirveye 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Zirve sonunda Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Astana#Kazakistan

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