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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i karşıladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev#Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevi karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 21:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Esenboğa Havalimanın'da düzenlenen resmi törenle karşıladı.

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı. Karşılamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu. Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Karşılamanın ardından iki lider baş başa bir görüşmeye geçti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevi karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevi karşıladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev#Ankara

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