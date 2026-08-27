Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun telefon diplomasisi: Üç ülke lideriyle ikili ve bölgesel konuları görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konular ele alındı. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos’ta Kazakistan’da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev’e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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KONGO LİDERİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğimizi, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğimizi ifade etti."

RUANDA LİDERİ İLE TEMAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ruanda ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarda müspet ilerlemeler kaydedildiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını, iki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu, Türkiye’nin sürece destek verdiğini ifade etti.