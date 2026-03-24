Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki süreçte bu yönde adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Kazakistan’da gerçekleştirilen Anayasa referandumu sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev’in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.