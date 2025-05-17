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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Kazakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Kazakistan

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