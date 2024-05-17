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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tokayev#Kazakistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtirken Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e ileten Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tokayev#Kazakistan

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