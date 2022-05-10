Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşını resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak mevkidaşı Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tokayev, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Tokayev, merdivende Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Liderler, görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

