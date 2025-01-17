Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanı'nın yeni termal binasının açılışını yaptı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi açılışına katıldı.

YILLIK 2,5 MİLYON OLAN YOLCU KAPASİTESİ 6 MİLYONA ÇIKTI

Yeni terminal binası ile yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı. 22 bin metrekare olan terminal binası 51 bin metrekareye çıkarıldı. Proje kapsamında apron alanı 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye, 9 uçaklık park alanını ise 18’e çıkarıldı. Proje kapsamında Kayseri Havalimanı’na 605 metrekarelik CIP binası inşa edildi. İç hatlar giden yolcu salonu 4 bin 470 metrekareye, dış hatlar giden yolcu salonu ise 3 bin 175 metrekareye çıkarıldı.

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