×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanı'nın yeni termal binasının açılışını yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kayseri Havalimanı#Apron
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanının yeni termal binasının açılışını yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 18:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanının yeni termal binasının açılışını yaptı

YILLIK 2,5 MİLYON OLAN YOLCU KAPASİTESİ 6 MİLYONA ÇIKTI

Yeni terminal binası ile yıllık 2,5 milyon olan yolcu kapasitesi 6 milyona çıktı. 22 bin metrekare olan terminal binası 51 bin metrekareye çıkarıldı. Proje kapsamında apron alanı 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye, 9 uçaklık park alanını ise 18’e çıkarıldı. Proje kapsamında Kayseri Havalimanı’na 605 metrekarelik CIP binası inşa edildi. İç hatlar giden yolcu salonu 4 bin 470 metrekareye, dış hatlar giden yolcu salonu ise 3 bin 175 metrekareye çıkarıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Havalimanının yeni termal binasının açılışını yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kayseri Havalimanı#Apron

BAKMADAN GEÇME!