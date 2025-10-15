×
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakam adaylarını böyle uyardı: Toleransımız yoktur

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Vatandaşa hizmet konusunda kaymakam adaylarına tavsiye ve uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bu milletin gönlünde yer almak için kibri kendinizden uzak tutmak zorundasınız. Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarını alet eden idarecilere de toleransımız yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

İçişleri Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, kaymakam adaylarımız sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Mezuniyet heyecanınızı paylaştığımız kura töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana milletin evine hoş geldiniz.

Sizler gibi pırıl pırıl yüreği vatan aşkı ile dolu şahsiyetler yetiştiren anne babalarınıza hürmetlerimi arz ediyorum. 110 kaymakam adayımızı inşallah yeni görev yerlerine uğurlayacağız. Bu memleketin her karışına aşkla hizmet edeceğinizden en ufak şüphe duymuyorum.

Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin tüm ilçeleri bizim için aynı önemde kıymetlidir. Huzur ve güvenlik bizim için temel önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak, geleceğe güçlü şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Siz genç kaymakamlara da öneli işler düşüyor. ,inancı kimliği siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağındaki herkes devletin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşını hizmet etmektir.

"BU İŞ DİKKAT İSTER, SAMİMİYET VE ADANMIŞLIK GEREKTİRİR"

Sizler şahsımı temsilen farklı ilçelerimizde görev alacaksınız. İlçenizdeki insanların sorununa çözümler arayacak vatandaşın ihtiyaçları ile yakından ilgileneceksiniz. Kapınıza kim gelirse gelsin onun derdi ile hemdert olacaksınız. Bu vazifeleri hakkı ile icra etmek her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ister, samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Dört duvara hapsolup, 8-5 arası çalışarak bu işi yerine getiremezsiniz. Gerekirse ailenize ayırdığınız zamandan feragat edeceksiniz.

"KİBRİ KENDİNİZDEN UZAK TUTUN"

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. Sevgili genç arkadaşlarım ileride inşallah çok önemli yerlere geleceksiniz, kritik vazifeler üsteleneceksiniz. Çeyrek asrı geride bırakmış bir devlet adamı ve büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum; makamlar, koltuklar, unvanlar bunların hepsi gelip geçidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Esas olan geride yad edilecek eser ve hizmetler bırakmaktır. Bu milletin gönlünde yer almak için kibri ve enaniyeti kendinizden uzak tutmak zorundasınız.

"KAPI KAPI DOLAŞIP MUHTAÇLARI BULUN"

Hangi sebeple olursa olsun kapınıza çalan kimseye tepeden bakma hatasına, böyle bir çiğliğe düşmeyeceksiniz. Personeliniz dahil herkese karşı alçak gönüllü olacak, kalp kırmamaya dikkat edeceksiniz. Bizim insanımız mahcup ve mağrurdur. Yarasını herkese açıp göstermez, derdini her önüne gelene söylemez, birileri gibi derdinin reklamını asla yapmaz. Muhtaçların, mahcupların, garip gurebanın size başvurmasını beklemeyecek gerekirse kapı kapı dolaşıp siz onları bulacaksınız. Ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin ne de devletin size sunduğu imkanlarının anlamı vardır. Kerim ve kamil devlet vasfımızın ruhuna riayet ederek hepinizin bu titizlik ile görev yapacağınıza yürekten inanıyorum. 

Dünya son 20 yılda geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı dönüşüm geçirdi. Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyoruz. Birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgariye indirmek, gençlerimizi bu etkilerden uzak tutmak; milli manevi değerlerimizi korumak için gerekli tedbiri alıyoruz.

"SOSYAL MEDYAYI PR İÇİN KULLANANLARA TOLERANSIMIZ YOK"

Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini arttırmak, vatandaşa daha hızlı ulaşmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarını alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması devletin imaj ve itibarına halel getirmeyecek şekilde davranması gerekiyor. Millete doğrudan hizmet götüren bütün alanlarda aynı durum geçerlidir. İnsanların mahremiyetine saygı gösterilmeli ve kaş yapayım derken göz çıkarma durumuna mahal verilmemeli.

