Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Eylül 15, 2025 11:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Büyükelçilik mensupları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan da Doha'ya geldi.

