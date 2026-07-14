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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katara gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 11:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye için Katar'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla taziye ziyareti için Katar'a gitti.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Temmuz'da Katar'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Taziye

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