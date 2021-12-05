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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gidiyor

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Aralık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin Yedinci Toplantısı vesilesiyle, 6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri’nin riyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımıyla Doha’da icra edilecek Stratejik Komite Toplantısı’nda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak, Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Aralık

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