Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı için Türkiye'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti" denildi.