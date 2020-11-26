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DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı için Türkiye'de bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani ile birlikte Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri El-Sani ile Millet Kütüphanesini ziyaret etti

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