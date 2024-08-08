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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Al Sani#Külliye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

GÜNDEM FİLİSTİN

Liderlerin görüşmesindeki ana gündem; Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.

Geçen yıl 1 virgül 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Al Sani#Külliye

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