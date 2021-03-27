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Gülseli KENARLI - Güven USTA / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 14:01 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi ağırlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan buradan çalışmalarını sürdüreceği Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul ediyor. Kabul basına kapalı olarak saat 13.40'da başladı.  

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